Calciomercato Lazio, Murgia e Palombi verso il rinnovo del prestito

Tra quelli che tornano dai vari prestiti e quelli che saranno promossi (per ragioni età) dalla Primavera, la Lazio avrà 20 giocatori in più. Praticamente un'intera rosa da piazzare. Difficile che qualcuno convincerà Inzaghi a restare a Roma, ma non sarà problematico per molti di loro trovare una sistemazione altrove. Un discorso a parte lo meritano Murgia e Palombi. Il primo farà ritorno nella capitale dopo il prestito alla SPAL, ma probabilmente parlerà con Inzaghi per tornare a Ferrara: vuole tornare nella Lazio quando saprà di poter essere un protagonista. Il centrocampista dell'Under 21 può rappresentare una valida pedina di scambio per Tare che apprezza almeno 2/3 giocatori della SPAL (Lazzari, Fares, Petagna). Per quanto riguardo Palombi invece, sarà riscattato dal Lecce di Liverani dopo la buona annata appena conclusa. Alla Lazio ovviamente rimarrà l'opzione del contro-riscatto.

