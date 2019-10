Lazio, Agostinelli: “Con l’Atalanta punto guadagnato. In Scozia sarà una bolgia”

Dopo la rimonta con l'Atalanta, la Lazio dovrà vedersela con il Celtic in quel di Scozia. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli: "Atalanta? Con la Lazio hanno pagato dazio, se hanno una lacuna è quella di poter gestire: ti danno la possibilità di segnare ma quando attaccano ti tritano, e non solo la Lazio. In serie A 10 squadre in sette punti? Onestamente squadre come Toro e Milan credevo facessero di più, così come la Lazio. Per le prime tre la classifica mi sembra si stia delinenando anche troppo presto. Il punto con l'Atalanta è guadagnato, una scintilla per ripartire. Col Celtic sarà una bolgia e i calciatori saranno motivati: il Celtic quest'anno è più fisico, più anglosassone. Se Milinkovic e Luis Alberto non faranno fase passiva sarà sbagliato: anche se loro due non sono incontristi non è accettabile che se un avversario parte lo si lasci andare senza rincorrerlo. Ora parliamo così perché l'obiettivo è la Champions, resterà un solo posto: o cambiamo o comunque in Europa League la Lazio ci arriverà anche la prossima stagione. Non possiamo ammettere che l'Atalanta sia più forte, se fosse così la corsa al quarto posto sarebbe già finita”.

LAZIO, ESCLUSIVA AD AMORUSO

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE