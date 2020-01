Lazio, Agostinelli: "Giusto godersi il momento. Immobile? Sta facendo cose pazzesche"

Dove può arrivare questa Lazio? Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli: "Ora è giusto avere entusiasmo, bisogna godersi fino in fondo questo momento. Però è necessario anche mantenere umiltà, non perdere di vista la parte razionale delle cose. Spero che sabato si riempa lo stadio, sono convinto che accadrà. Con il Brescia la Lazio non ha vinto dal punto di vista tattico, ma sono queste vittorie che valgono doppio. Quando giochi bene e domini è una cosa, quando riesci a fare tre punti senza tutti i titolari e con quelle difficoltà significa che si sta crescendo. Sono gare che puoi rischiare anche di perdere, invece alla fine i biancocelesti hanno portato a casa il risultato. Immobile? Non capisco come non possa essere considerato come tanti altri in Serie A. Nel panorama nazionale si parla più di altri che di lui. Sta facendo cose fuori dal comune, stratosferiche".

