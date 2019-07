Lazio, allenamento e poi tutti a pranzo: oggi offre Radu

Approfitterà della mezza giornata di riposo che mister Inzaghi ha concesso alla sua Lazio. Radu non aspettava altro: vuole brindare al suo ritorno. Ha chiamato a rapporto squadra e staff e ha chiesto loro di non prendere impegni dopo l'allenamento. Il difensore lo ha capito negli anni trascorsi a Roma: non c'è altro modo per suggellare un'amicizia che stare tutti insieme con i piedi sotto al tavolo. E quindi oggi il pranzo lo offre Radu. C'è un ritorno da festeggiare e uno scenario da urlo a fare da cornice: il banchetto, senza dubbio, sarà memorabile.

LAZIO, L'INTERVISTA AL PRESIDENTE LOTITO

CALCIOMERCATO LAZIO, SPUNTA UN NOME DALLA BUNDESLIGA

TORNA ALLA HOME PAGE