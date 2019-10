Lazio, altro biancoceleste convocato in Nazionale: le scelte del Kosovo

Si avvicina la sosta del campionato e gli impegni delle Nazionali. Tra i biancocelesti impegnati con le rispettive rappresentative c'è anche Valon Berisha. Il centrocampista della Lazio è stato selezionato dal ct del Kosovo Bernard Challandes per l'amichevole con Gibilterra e la sfida al Montenegro valida per le qualificazioni a Euro 2020. Impegni importanti per la Nazionale balcanica e per Berisha, reduce a settembre da due prestazioni maiuscole contraddistinte da un assist nella vittoria contro la Repubblica Ceca e una doppietta a Southampton davanti all'Inghilterra.

