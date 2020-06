Lazio, anche Acerbi fa scattare il countdown per la ripresa della Serie A - FT

In casa Lazio c'è voglia di tornare in campo. E dopo aver seguito le due semifinali di Coppa Italia, i ragazzi di Inzaghi non vedono l'ora di fare il proprio ingresso allo stadio e proseguire il cammino in Serie A. Il primo appuntamento post-Covid sarà di particolare importanza e difficoltà per i biancocelesti, che dovranno vedersela con l'Atalanta di Gasperini. Tifosi e appassionati hanno fatto già partire il conto alla rovescia, seguiti dallo stesso Francesco Acerbi che, sul proprio profilo Instagram, ha ricordato i giorni che ci separano dal 24 giugno, giorno in cui la Lazio, dopo quasi cento giorni di stop, tornerà finalmente in campo: "Meno dieci".

