Lazio, anche Bastos ricorda George Floyd: "Le vite nere contano" - FOTO

#blackouttuesday: è l’hashtag scelto per la giornata di oggi. Un'iniziativa che è partita dall'America e che ha preso piede anche in Europa e in Italia. Una giornata di silenzio, per rendere omaggio a George Floyd, il 46 afroamericano soffocato da alcuni agenti di polizia. Molti personaggi dello spettacolo stanno mostrando solidarietà nei confronti dei protestanti americani e hanno deciso di partecipare all'attività solidale, pubblicando dei post neri su Instagram. In Italia in molti hanno pubblicato il post nero: da Chiara Ferragni ad Asia Argento, passando per Fabrizio Moro e Bastos Quissanga. Anche il difensore della Lazio ha voluto rendere omaggio al cittadino americano, morto in circostanze misteriose.