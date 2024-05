Lazio, André Anderson ha fatto causa al San Paolo: il club non si sbilancia

RASSEGNA STAMPA - La diatriba legale tra André Anderson e il San Paolo sembra non avere fine. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il centrocampista biancoceleste ha ufficialmente mosso causa contro il club brasiliano con svariate accuse e chiedendo risarcimenti per un totale di 8.368.764,67 Reais (circa 1,5 milioni di euro). Il calciatore aveva firmato un contratto in prestito con la società paulista tra il 2022 e il 2023, dove ha percepito un ingaggio da 36mila euro al mese.

L'ex Salernitana ha iniziato ad avvertire dolori nella zona pubalgica tre mesi dopo il suo trasferimento in Brasile. La risonanza ha evidenziato diverse lesioni e lo staff medico del San Paolo è stato costretto a intervenire. Per André Anderson, però, le misure prese sono state errate e da qui sono nate diverse incomprensioni. Il club preferiva che lui si curasse a Roma. Secondo il calciatore questo atteggiamento della società ha provocato diversi danni fisici e morali. Al momento la dirigenza paulista non si è sbilanciata: "Non siamo stati informati e, se necessario, commenteremo nelle sedi opportune".