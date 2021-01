Lazio, Armini festeggia con Luiz Felipe, Milinkovic e... - FOTO

Non c'è niente di più bello per un romano e laziale, come Nicolò Armini, di indossare l'aquila sul petto e giocare per la squadra della propria città. Meglio ancora poi se si vince un derby importante come quello di questa sera e nel modo in cui la Lazio ha battuto la Roma rifilandole un sonoro 3-0. E allora la festa può iniziare nello spogliatoio e sui social; il difensore biancoceleste ha postato su Instagram una foto con Luiz Felipe e Milinkovic e con "3 pere", ovvero i gol inflitti queesta sera dalla Lazio alla squadra di Fonseca.

