Lazio, auguri a Marco Di Vaio: l'ex attaccante spegne oggi 44 candeline

Compie oggi 44 anni Marco Di Vaio. L'ex attaccante biancoceleste è cresciuto nelle giovanili della Lazio, debuttando in prima squadra all'età di 17 anni in una gara di Coppa Uefa vinta nel 1993 contro il Lokomotiv Plovdiv, quando sulla panchina laziale c'era Dino Zoff. Nella stagione successiva, Di Vaio collezionò 13 presenze totali con l'aquila sul petto, segnando 3 gol in 8 giornate di campionato con mister Zeman, lasciando poi in prestito la squadra capitolina nel 95' e definitivamente l'anno dopo per trasferirsi al Bari.

La redazione de Lalaziosiamonoi.it augura un felice compleanno all'ex biancoceleste.

Lazio, secondo, terzo o quarto posto: ecco cosa cambia

La Lazio ospita Kumbulla e il Verona a Formello prima della sfida con la Roma

TORNA ALLA HOME PAGE