La Lazio ospita Kumbulla e il Verona a Formello prima della sfida con la Roma

Il Verona a Formello. A sorpresa, la squadra di Juric avrebbe scelto il centro sportivo biancoceleste, per preparare la sfida con la Roma di stasera all'Olimpico. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, Kumbulla e compagni avrebbero nel tardo pomeriggio di ieri sostenuto un allenamento, senza però potersi incrociare con la Lazio. Oltre al divieto imposto dalle norme anti-Covid infatti, la squadra di Inzaghi si era allenata nella mattinata, per poi alle 17 salire sul pullman diretto all'aeroporto Fiumicino per volare alla volta di Trieste. Gli ottimi rapporti tra Lotito e il presidente degli scaligeri Setti, hanno permesso all'Hellas di preparare la sfida contro i giallorossi nel Training Center laziale. I gialloblù inoltre, pernotteranno in un hotel del centro, vicino lo stadio Olimpico.

