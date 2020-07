Calciomercato Lazio, Kumbulla obiettivo primario. Suggestione Umtiti

Il Verona è arrivato a Roma ieri per allenarsi in vista della sfida di questa sera contro i giallorossi. La squadra di Juric ha scelto il centro sportivo di Formello, libero vista la partenza della Lazio nel pomeriggio verso Udine. Al centro sportivo c’era però il patron Claudio Lotito che ha così colto la palla al balzo per parlare ancora una volta con la dirigenza scaligera del gioiello che si chiama Kumbulla. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei infatti in questi ultimi giorni la situazione era in stallo, anzi la società gialloblu ha più volte proposto al difensore un prolungamento del contratto che servirebbe ad alzare ancora il suo valore su una possibile vendita. La Lazio dal canto suo ha già fatto la sua offerta: 20 milioni più il cartellino di André Anderson ma il Verona vorrebbe anche Lombardi come seconda contropartita. Sarà un discorso che di certo si aprirà definitivamente al termine del campionato. In ottica mercato poi c’è anche Samuel Umtiti, difensore del Barcellona che quest’anno ha avuto poco spazio a causa dei problemi al ginocchio che non sembrano dargli tregua. Le sue condizioni lasciano qualche dubbio, ma sulle qualità non si discute. Il giocatore percepisce un ingaggio di 4 milioni di euro.

