Lazio | Baroni sul Taty: "Castellanos non è una sorpresa. L'anno scorso..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'allenatore della Lazio, Marco Baroni, ha parlato anche di Castellanos nella conferenza stampa post-gara. Subito dopo il termine di Lazio-Venezia, ha espresso il suo punto di vista su quello che è stato eletto 'man of the match'. Ecco le sue parole: "È chiaro che Castellanos non è una sorpresa, è un giocatore forte che ha bisogno di giocare. L’anno scorso c’era un campione che ha fatto la storia, quest’anno avrà più spazio. La squadra lavorerà anche per lui".

