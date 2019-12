Lazio, Burioni ti preferisce alla Scala: "Che musica contro la Juve! Questione di cuore"

"Sapevo che prima o poi sarebbe successo: stasera Prima della Scala o Lazio - Juventus?". Era questo il dilemma del virologo Roberto Burioni lo scorso sabato. Da amante del teatro e tifoso della Lazio, la decisione è stata complicata. Ma alla fine il cuore ha scelto: "Sono andato all'Olimpico, e che musica si è sentita! Una gioia senza fine", ha detto a Radio 24. I motivi per rendere Burioni soddisfatto della propria decisione di certo non mancano: "Sentivo che potevamo fare una bella partita anche con una squadra forte come la Juve. Una delle cose belle del calcio è che anche la meno forte può vincere, è una cosa di cuore. Sono felice della mia Lazio, mi fa divertire. Non voglio dire che vinceremo lo scudetto, ma ora qualunque squadra può temere la Lazio". Dallo studio incalzano, ma il virologo non si sbottona: "Domenica 22 c'è la Supercoppa e ci arriviamo guardando alla pari negli occhi gli juventini. Lo scudetto? Sono uno scienziato, fare previsioni porta sfortuna. La mia Lazio me la godo così come viene".

