Lazio, convegno alla Luiss: presenti Canigiani e Sabatini - FOTO

Oggi pomeriggio all'Università Luiss, nella sede di via Parenzo, è andato in scena il convegno 'La gestione delle società sportive: profili manageriali, giuridici e tecnici'. L'evento, moderato dal prof. di Diritto dello Sport Enrico Lubrano, ha visto la partecipazione di Walter Sabatini, ex ds della Lazio e attuale coordinatore dell'area tecnica del Bologna, Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, Vincenzo Sanguigni, consigliere del Consiglio di sorveglianza della Lazio, e Luca Bergamini, capo ufficio legale del Bologna. Durante la presentazione è stata offerta una panoramica su tutti i profili rilevanti nella gestione delle società sportive, da quelli manageriali a quelli giuridici e finanziari, fino a quelli tecnici.

CALCIOMERCATO LAZIO, L'ESCLUSIVA CON L'AG. DI KUMBULLA

LAZIO, CONTROLLI MEDICI PER LUIZ FELIPE IN PAIDEIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE