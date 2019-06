Lazio, Correa uomo dribbling: è nella top 7 della Serie A

Tra le stelle dribbla e va. Ma chi è? Correa, ovviamente. Tecnica, scaltrezza e qualità, l'argentino quest'anno si è rivelato gran colpo di mercato per la Lazio. Gol e assist, conditi da giocate in grado di disorientare l'avversario. Rientra infatti tra i migliori 7 della Serie A per dribbling vincenti, con una media di 2,1 a partita insieme a Chiesa e Gervinho. Il migliore è Boga del Sassuolo (3,3), davanti a Ilicic (2,5) e De Paul (2,3). Seguono poi Gomez e Ansaldi (2,2).

