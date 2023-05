Lazio-Cremonese, il saluto della Nord ai biancocelesti: "Chi più in alto sale..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

È questione di secondi e poi l’arbitro fischierà l’inizio del match tra Lazio e Cremonese. In questa giornata piena di emozioni, non poteva mancare l’ultimo saluto della Nord alla propria squadra del cuore. “Chi più in alto sale, più lontano vede. Chi più lontano vede, più a lungo sogna. Grazie ragazzi”, recita il messaggio dello striscione esposto.

