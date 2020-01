Lazio, Crespo: "Complimenti a tutta la squadra, ma temo che finirà la benzina"

Che la Lazio stia facendo un campionato straordinario, è sotto gli occhi di tutti. Anche tanti grandi ex biancocelesti stanno ammirando la cavalcata incredibile degli uomini di Inzaghi. Tra questi, Hernan Crespo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'argentino ha parlato dell'Inter come favorita per la vittoria finale, sottolineando però la sua felicità per le imprese biancocelesti. Dai successi in campionato a quello in Supercoppa, tutti trionfi che hanno strappato un sorriso all'ex bomber della Lazio. Crespo, però, rimane dubbioso: "Credo che arriverà il momento in cui la benzina verrà a mancare ai biancocelesti. Però voglio fare i complimenti a Simone Inzaghi, Ciro Immobile e tutti gli altri ragazzi che fanno parte di questo gruppo e che hanno dimostrato di avere tanto carattere".

