Lazio, Criscitiello su Sarri: "Perfetto per la Lazio, ma ecco cosa manca"

Nel presentare l'amichevole della Lazio contro l'Avellino nel terzo Memorial Sandro Criscitiello, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, intervenuto a Radio Laziale, ha parlato anche della scelta della società biancoceleste di affidare nuovamente la panchina a Maurizio Sarri. Queste le sue parole:

"Sarri ti dà la garanzia di poter migliorare la rosa che hai. Non può fare miracoli, ma è l'allenatore giusto in questo momento. Deve rientrare nei meccanismi della squadra, secondo me fino a ottobre/novemebre probabilmente farà fatica e ripartiranno le critiche. Ma poi sono sicuro che verrà fuori.

Sarri potrà lavorare preparando le partite in una settimana completa non avendo le coppe. É l’allenatore perfetto, sono ottimista per una buona riuscita della stagione. Chi manca in questa rosa? Per il suo modo di giocare riesce ad adattare giocatori che, all’apparenza, non rendono. Però mancano un Luis Alberto, un Milinkovic Savic… serve una mezza’ala fisica".

