Lazio, Cucchi: “Zona Cesarini? Possiamo chiamarla ‘zona romane’…”

Quella di ieri sera non è stata una serata positiva per Roma e Lazio, uscite sconfitte dalle rispettive gare di Europa League. Entrambe, poi, hanno subito il gol che ha deciso il match in pieno recupero. Mentre per la squadra di Fonseca le speranze di passare il turno sono maggiori, i giocatori guidati da Simone Inzaghi devono sperare nel miracolo per strappare il pass per i sedicesimi. Riccardo Cucchi, storica voce di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ si è espresso sugli impegni delle due compagini sul proprio profilo Twitter: “Una volta si chiamava ‘zona Cesarini’. Da stasera possiamo chiamarla zona romane”. Poi, in particolare sulla prova dei biancocelesti: “É dura perdere al 95’. Immobile non basta e Milinkovic - che ha enormi possibilità - non incide. Ed è mancata la giusta grinta. Peccato”.

Harakiri Lazio, black out e ko in fotocopia: le tappe di un girone maledetto

FORMELLO - Lazio, Inzaghi sorride: riecco Correa in gruppo

TORNA ALLA HOMEPAGE