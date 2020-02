Lazio, dall'Inter all'Inter: nessuno come Simone Inzaghi

Era il 25 settembre 2019, Inter - Lazio: giorno dell'ultima sconfitta dei biancocelesti in campionato. È passato un girone intero, fino al 16 febbraio 2020, Lazio - Inter: Inzaghi e i suoi ragazzi non hanno voglia di fermarsi. E, intanto, battendo il Parma al Tardini hanno registrato un nuovo record. Come riporta Lazio Page, infatti, la striscia di 18 partite consecutive (14 vittorie e 4 pareggi, ndr) senza mai perdere in Serie A è la più lunga della storia della società biancoceleste. Superate le 17 di Eriksson del 1998/99. Tra l'altro, la Lazio non esce sconfitta da 8 trasferte consecutive. Si tratta della terza striscia positiva più lunga di sempre, dietro solo alle 12 del 2002/03 e alle 9 del 2006/07 e 2015/16.

