Lazio, Luis Alberto: "Ora non possiamo più parlare solo di Champions..."

Tre punti sofferti ma di fondamentale importanza per la Lazio, che vede così la vetta della classifica ad una sola lunghezza dalla Juventus. Al triplice fischio Luis Alberto, grande artefice del successo dei biancocelesti, ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport: "Non possiamo parlare solo di Champions quando siamo a meno uno dalla Juve. Ora siamo secondi, dobbiamo aspettare l'Inter ma questa squadra è consapevole di quello che sta facendo. Siamo lì, non siamo stupidi ma dobbiamo lottare fino alla fine. E' vero che la Juve è altamente favorita, ma noi con umiltà dobbiamo cercare almeno di dare fastidio".