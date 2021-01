Lazio, De Bari: "Manca la continuità, ma contro il Bayern non la do per spacciata"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Gabriele De Bari si è espresso, innanzitutto, sul futuro di Alejandro Gomez e la trattativa tra Lazio e Genoa per Vavro: "Farebbe comodo solamente all'Atalanta. Tanti calciatori che hanno giocato a Bergamo poi non si sono confermati altrove. Nell'Atalanta c'è un gioco particolare, ingranaggi talmente collaudati che chi arriva fa bene. Non so se, a 33 anni, il Papu farebbe così bene anche in un'altra squadra. E soprattutto non so chi ha la forza economica per fare un'operazione di questo tipo. Vavro? Il Genoa ha preferito un giocatore più pronto, che può dare immediatamente il proprio contributo al tecnico".

IL MOMENTO LAZIO - Poi, il giornalista ha parlato del momento della Lazio in campionato, senza tralasciare l'impegno in Champions: "La Lazio è questa, in una partita s'esalta, nell'altra ti fa arrabbiare. Ha dei limiti, il gol che ha subito contro il Genoa è emblematico. Le colpe? Un mercato sbagliato, e poi anche di alcuni giocatori che non sono adeguati per una squadra che vuole continuare a stare in Champions. Difficile pensare che ora ci possa tornare, già sarebbe un miracolo arrivare in Europa. Dopo l'anno scorso che s'è fatto un salto di qualità doveva essere data una continuità, con 20 milioni si è preso un calciatore che non è neanche da Serie A (Muriqi, ndr). Contro il Bayern non la do per spacciata, sono fiducioso".

