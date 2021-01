Lazio, Desiré Cordero annuncia la rottura con Correa: "Non stiamo più insieme" - FOTO

Con una "Instagram story" Desiré Cordero ha annunciato la rottura con Joaquin Correa. I due facevano coppia fissa da anni e vivevano insieme a Roma. La spagnola, considerate le tante domande relative a un suo ritorno nella Capitale, ha chiarito: "Non torno più a Roma. Io e Joaquin non stiamo più insieme, andiamo per strade separate. Chiedo solo rispetto e privacy. E niente più domande per favore, grazie". Qualche minuto più tardi, la donna ha pubblicato una foto in lacrime, per poi aggiungere: "Se sui social faccio vedere solo cose felici, non significa che non abbia giorni complicati. Tutti soffriamo, e dobbiamo passare questa fase della vita per lottare e continuare a guardare avanti. Tutto passa e la vita continua, anche se è difficile".

