Lazio, Di Canio: "Immobile è in grande forma". E analizza i gol al Bologna

Ciro Immobile grazie ai due gol in Bologna - Lazio ha conquistato la vetta della classifica marcatori. L'attaccante biancoceleste ora entrerà in lizza per la maglia di centravanti dell'Italia nella partita contro la Grecia con l'obiettivo di staccare il pass per Euro 2020. Alla trasmissione Club di Sky Sport Paolo Di Canio ha spiegato la genialità dei due gol di Immobile al Dall'Ara: "L'attaccante forte ha lettura, scelta, tempo e poi calcia, non ci pensa due volte. Sul secondo gol al Bologna il difensore entra in scivolata, ma Immobile ha scelto di calciare in diagonale e non è casuale che quella palla, che probabilmente non sarebbe andata in gol, venga corretta dalla deviazione. Comunque l'azione crea qualcosa, un disagio alla difesa, ci poteva essere una ribattuta per un compagno. La velocità di pensiero e realizzazione ti fa fare gol così perchè il difensore non si può riposizionare perfettamente. Il primo gol è bellissimo perché sfrutta l'errore del difensore che non protegge il primo palo, per poi al massimo concedere il giro, su cui il portiere ha tutto il tempo di intervenire. Immobile la chiude perché c'è un metro di spazio: pensa il tiro, fa finta di andare sul giro e poi la chiude. In questo momento è al massimo, in grande forma, reattivo, sta benissimo".

