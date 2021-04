Lazio, Di Gennaro: "Milan in affanno, le squadre fresche possono approfittarne"

Due gare importantissime nella giornata di oggi, Torino-Napoli e Lazio-Milan, che saranno fondamentali per la corsa Champions, quest'anno più agguerrita che mai. L'Atalanta ha agguantato il secondo posto ma Juventus, Napoli, Lazio e Milan se la giocheranno fino all'ultima giornata. A questo proposito l'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio: "Se la Juventus non arriva in Champions sarebbe un'annata fallimentare. La società si aspettava molto di più, così come Pirlo. Sono comunque ancora lì a giocarsela. La Lazio è lì, contro un Milan in affanno squadre fresche possono avvantaggiarsi. Per me Napoli e Juventus si giocheranno il quarto posto".

