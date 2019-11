Lazio, Di Leva racconta Immobile: "Non saltava un allenamento". E quell'anno a Sorrento...

A suon di gol, esultando sotto la Nord, Ciro Immobile sta riscrivendo la storia recente della Lazio. Ben 99 con la maglia biancoceleste, 111 in Serie A. Il tutto nel giro di tre stagioni e mezzo. Un bomber così dalle parti di Formello non lo vedevano da parecchio. Tutti lo incensano, anche i suoi ex compagni, a partire da chi giovanissimo ha avuto il privilegio di giocarci insieme. Ma per raccontarlo è necessario fare un passo indietro di ben 13 anni, quando a Sorrento gli Allievi Nazionali della squadra locale fecero scintille. Il 10 e il 9 di quella formazione attrassero fin da subito gli occhi dei grandi club. Uno era Ciro Immobile, l'altro invece Antonino Di Leva. “Vincemmo il campionato, ma perdemmo la semifinale nazionale contro il Genoa. Immobile segnò 30 gol e lo prese la Juve, io gli feci una ventina di assist e me ne andai alla Samp grazie a Paratici", ha dichiarato Di Leva in un'intervista rilasciata a gazzetta.it.



“Siamo partiti insieme è un orgoglio per me. Di quella squadra è arrivato solo lui”. Un traguardo quello raggiunto da Ciro più che meritato: “Non saltava mai un allenamento. Un giorno l’allenatore entrò nello spogliatoio e trovò una serie di cose per terra, disse che il giorno dopo non avrebbe fatto allenare nessuno per punizione. Immobile venne lo stesso, pur sapendo che non avrebbe giocato. Ciro è partito da zero ed è arrivato dov’è ora, se l’è meritato. E in più ha realizzato il mio sogno”.

