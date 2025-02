Lazio, Dia a rischio contro il Napoli: le condizioni e le soluzioni in attacco

RASSEGNA STAMPA - Tempi corti, la speranza è di non incappare in uno stop che porterebbe Baroni a privarsi di Dia. Il senegalese rischia il big match con il Napoli, dopo che dopo il gol di Maurisc contro il Monza ha abbandonato il confronto per una distorsione alla caviglia destra. Adesso è in dubbio contro la capolista, battuta a dicembre due volte nel giro di quattro giorni.

Come riporta il Corriere dello Sport, le valutazioni andranno avanti fino alla rifinitura di venerdì pomeriggio. La rosa tornerà ad allenarsi oggi alle 15 dopo le 24 ore di riposo concesse da Baroni. A Formello, nonostante le parole di Baroni, vige massima cautela per evitare ritorni affrettati. Non ha ancora effettuato esami strumentali, potrebbe sostenerli oggi.

Per questo, Dia rimane in bilico e Pedro si scalda, è in pole per sostituirlo se non dovesse farcela. L'ex Salernitana già a dicembre aveva fatto i conti con un infortunio alla caviglia. Una contusione che l'aveva messo ko per il round di Coppa Italia con il Napoli. Dalle opzioni non va depennato Dele-Bashiru, dopo l'entrata in modo convincente e il gol con il Monza. A Napoli, nella gara d'andata, aveva strappato applausi muovendosi però in una posizione più arretrata: Rovella era squalificato e aveva affiancato Guendouzi in mediana. Tra le ipotesi c'è anche il passaggio al 4-3-3 con il nigeriano e Guendouzi mezz'ali. Rimane però in vantaggio la soluzione Pedro, non comporterebbe il cambio del modulo.

Pubblicato l'11/02