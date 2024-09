Lazio, Dia in conferenza: "Il nostro obiettivo è il primo posto. Baroni mi chiede..." - VIDEO

Dia, tra i protagonisti della sfida vinta contro il Torino, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria e la sua prestazione: "Obiettivo di gol da raggiungere? No, solo giocare. Fare il meglio possibile, sono un attaccante a cui piace segnare ma penso solo a aiutare la squadra. Io non faccio paragoni con gli altri che ci sono stati prima di me (Immobile. ndr), faccio sempre il mio lavoro: provare a fare gol e aiutare la squadra. Penso solo a lavorare per la mia squadra e per me, le altre cose non le considero. Gol? Mi alleno e mi preparo per questo, provo a segnare. Se non ci riesco non fa niente, lavoro di più e la volta dopo sarà meglio. L'obiettivo è giocare bene, fare bella figura. Il primo posto della classifica è il nostro obiettivo, vincere tante partite importanti come questa. Oggi si doveva vincere e ed ecco".

“Giocare la tra le linee e avere tanta mobilità e, quando posso, andare dietro la linea difensiva della Lazio. Questo mi chiede l’allenatore. Giocare da vero trequartista, questa qualità la devo apprendere ancora e spero di farlo bene. Poi faccio il mio lavoro come una punta centrale quando gioco con un’altra punta”.

