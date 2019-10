Lazio, due anni fa la storica rimonta all'Allianz Stadium contro la Juventus

Sono passati esattamente due anni da una partita che definire emozionante è dir poco, quel Juventus - Lazio che ha segnato il ritorno alla vittoria dei biancocelesti a Torino dopo 15 anni a secco. Ottava giornata di campionato 2017/18, Juve con la classica tenuta bianconera, Immobile e compagni che scendono in campo invece con la terza maglia, in quella stagione blu elettrico. Gli uomini di Allegri partono subito forte - c'è da vendicare la sconfitta in Supercoppa Italiana arrivata il precedente 13 agosto - e già al 23' sbloccano il risultato con Douglas Costa, lesto a ribattere in rete una respinta di Strakosha sul tentativo di Khedira. La prima frazione scorre con i bianconeri che continuano ad essere più propositivi della Lazio e con uno Strakosha dai due volti: prima vola sulla botta da fuori di Khedira e la devia in angolo con un grande intervento, poi attaccato da Higuain rischia tantissimo rinviando sul corpo dell'argentino e viene salvato dalla traversa. Un brivido che il tifoso laziale può sentire ancora oggi, ma che era solo il preludio al trionfo finale.

RIMONTA E BRIVIDO FINALE - Nella ripresa Immobile mette il turbo e batte due volte Buffon: la prima imbeccato perfettamente da Luis Alberto, la seconda dal dischetto dopo che l'estremo difensore bianconero lo aveva steso. Nel mezzo, Strakosha torna ad essere miracoloso su Higuain e poi viene graziato ancora una volta dal legno, stavolta il palo, sul violento sinistro di Dybala. Poco più tardi il colpo del ko capita sui piedi di Caicedo, che a tu per tu con Buffon si lascia ipnotizzare e non riesce a chiudere la partita. Che al contrario si riapre clamorosamente al 93', quando il subentrato Patric entra in maniera scellerata su Bernardeschi in area di rigore: Mazzoleni inizialmente non ravvisa il fallo, poi viene richiamato al Var e corregge la decisione assegnando un calcio di rigore, dopo il quale terminerà la partita. Sul dischetto si presenta Dybala, che prende la rincorsa e calcia alla sua sinistra: Strakosha intuisce, si tuffa con i tempi giusti e salva l'1-2, diventando l'eroe della partita.

