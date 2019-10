Fiorentina, Ribery: "La Serie A è un buon campionato, mi piace la Lazio"

È stato uno degli acquisti più importanti dell'ultimo calciomercato italiano. Non per questioni di prezzo, né per il blasone del suo nuovo club. Semplicemente perché Frank Ribery è Frank Ribery, uno dei calciatori più forti del mondo nell'ultima decade calcistica. A 36 anni il francese ha scelto la Fiorentina per ripartire, uno strappo importante con il passato: 12 stagioni al Bayern Monaco non si dimenticano facilmente, così come la Bundesliga. Ma Frank, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, in poche settimane è già riuscito ad apprezzare il campionato italiano: “L'Italia mi ha accolto bene e ciò conferma la bontà della scelta che ho fatto” - dice Ribery, che poi parla anche di alcune delle squadre che più l'hanno impressionato - “La serie A è un buon campionato, conosciuto nel mondo. Juve e Inter sono fortissime, ma mi piacciono anche Lazio e Roma, così come il Napoli che è cresciuto nel tempo".

LAZIO, AVVIO A RILENTO PER INZAGHI

LIECHTENSTEIN - ITALIA, PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE