Lazio, Eriksson: "In Champions League serve esperienza internazionale"

L'allenatore della Lazio scudettata del 2000, Sven Goran Eriksson, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Le sue parole: "Non ho molte notizie della Lazio qui in Svezia. Ho sentito parlare di Muriqi, ma non l'ho visto giocare, comunque il Kosovo ha tanti bravi calciatori. Conosco certamente Reina, ha fatto una grande carriera, ho sentito anche di Fares. Se vuoi vincere la Champions League servono giocatori di esperienza internazionale. Puoi passare il turno, ma quando vai avanti serve esperienza. Una squadra troppo giovane non può competere. È un grande vantaggio se hai esperienza internazionale, nel calcio italiano si conosce tutto, nelle competizioni europee cambia molto. Un anedotto del mio passato laziale? Se dovessi raccontare tutto dovrei parlare una settimana, mi viene in mente lo scudetto. Abbiamo vinto tanti titoli, ma quello mancava alla Lazio da tanti anni. È stata un'esperienza unica. Contatti con delle squadre? Se ci sarà un grande progetto tornerò in panchina, la cosa importante è che sia una cosa seria".

