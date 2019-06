Lazio, Garlini: "Fondamentale il rinnovo di Inzaghi. E su Immobile..."

Lazio pronta ad aggredire la prossima stagione, con Inzaghi al comando. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex biancoceleste Garlini: "La conferma di Inzaghi è stata molto importante, un passo decisivo in vista della prossima stagione. Il tecnico ora dovrà preparare al meglio la prossima annata anche in vista dei numerosi impegni che avranno i biancocelesti. Vedremo dal mercato che risorse arriveranno e come Inzaghi deciderà di gestirle. Immobile? Lui è l'ariete della squadra, bisogna sfruttarlo al massimo cercando di servirlo nel migliore dei modi. Penso che davanti ci sia bisogno di un'altra punta per completare il reparto: un uomo prolifico dal punto di vista del gol e utile per la squadra".

