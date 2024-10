Lazio, Gila a LSC: "Meglio di così non poteva andare". E sul calendario...

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni ufficiali del club è intervenuto anche Mario Gila, queste le sue condiserazioni sulla sfida: "Meglio di così non poteva andare, era importantissima per noi dopo la sconfitta contro la Juve che pensiamo non sia meritatissima. Abbiamo fatto un partita importante per dare continuità a quello che stiamo facendo in campionato e questa vittoria conferma il livello che stiamo mostrando a tutti”.

“Quando giochi con un’ammonizione è più difficile, devi avere cura e alzare il livello di attenzione. Aiutare la squadra senza essere troppo irruente, devi alzare la tensione perché devi aiutare la squadra”.

“Il mio outfit? Gli altri sono invidiosi, questa è personalità. C’è chi si veste peggio”.

“Sapevamo che Pinamonti fosse forte e poi giocano con Throsby che sulla palla in alto è forte, dovevamo leggere le sponde che facevano. Non era facile. Sono molto contento per il clean sheet e per la vittoria. Como? Ora le partite non solo facili per niente, sono molto vicine. Oggi era difficile anche perché venivamo d una gara impegnativa di tre giorni fa e col Como sarà uguale. È una squadra che sa mostrando un bel livello, dobbiamo alzare l’attenzione. Vogliamo dare continuità”.

