Lazio, Giordano: "Mi aspetto una vittoria, ma attenzione alla Salernitana"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Luca Rea/LR Press

Bruno Giordano consiglia alla Lazio di non abbassare la guardia contro la Salernitana. Ai microfoni di Radiosei, infatti, l'ex attaccante biancoceleste si è espresso sulla gara che attenderà la squadra di Tudor domani sera all'Olimpico. In chiusura, poi, si è soffermato sulle dichiarazioni di Patric nel match program odierno. Di seguito le sue parole.

“Rovella provato sulla trequarti? Potrebbe essere per portare un pressing molto alto. E’ vero però che mancherebbero a quel punto le caratteristiche in mediana per creare gioco. Vecino-Rovella alti significa intensificare il pressing, ma entrambi non hanno le qualità del trequartista. Lazio-Salernitana? Non c’è niente di scontato. Ora le squadre che giocano per salvarsi hanno grandi motivazioni, penso a Cagliari-Atalanta dello scorso weekend. Colantuono è un grande amico, cerca di limitare i danni vista la situazione dei granata. Vuole dimostrare di essere ancora allenatore di categoria. Mi aspetto una vittoria della Lazio, ma se pensiamo che sarà tutto facile sbagliamo. Loro giocheranno abbastanza sciolti di testa, possono crearti qualche grattacapo. E’ chiaro che dipende dalla Lazio, non bisogna steccare l’atteggiamento. Dobbiamo prendere i tre punti per rimettere un pochino le cose in ordine, il derby ha lasciato l’amaro in bocca”.

“Parole perfette di Patric. Penso però che qualsiasi atleta possa adattarsi al calcio di determinati allenatori, ma serve l’atteggiamento giusto. I calciatori di oggi sono più preparati rispetto a noi, hanno più nozioni. Se non hai l’atteggiamento, ha ragione Patric, devi farti da parte. Quando un giocatore ha un grande feeling con un tecnico, è difficile voltare pagina. Cambia di caso in caso, ma resta che il calcio è fatto di due fasi: offensiva e difensiva e chiunque può farle con l’atteggiamento giusto. Non è un problema di caratteristiche, al netto di alcuni casi, ma di atteggiamento”.