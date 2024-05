FORMELLO - Lazio, i dubbi di Tudor: Gila a riposo, il piano anti-Inter

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - I dubbi di Tudor, tra problemi fisici, squalifiche e casi da gestire. A Formello, nel pomeriggio, è stata svolta la seconda seduta settimanale. La Lazio si gioca in casa dell'Inter campione d'Italia le residue speranze di Champions. Una partita complicata a prescindere, a maggior ragione se si aggiungono i dilemmi legati a Luis Alberto (da vedere se sarà convocato, complicatissimo immaginarlo dall'inizio, oggi come ieri regolarmente in gruppo) e le punizioni inflitte del giudice sportivo.

Un turno di stop per Romagnoli, Gila è rientrato, ma oggi è stato gestito. Meglio non forzare troppo dopo la seduta di martedì. Il tecnico croato deve scegliere come comporre la linea a tre: Patric è certo del posto, Casale non ha convinto, però per caratteristiche è il più adatto a fare il perno centrale. Hysaj è stato utilizzato da braccetto, le mosse dipenderanno dallo stato di forma di Gila, fuori dalla semifinale con la Juventus in Coppa Italia del 23 aprile scorso.

Da valutare le condizioni dello spagnolo, se darà garanzie fisiche allora si riprenderà una maglia dall'inizio. A centrocampo e sul fronte offensivo potrebbero essere confermati i calciatori schierati con l'Empoli: Lazzari e Marusic larghi, Guendouzi e Kamada in mezzo (il francese oggi era in permesso per la nascita della figlia), Felipe Anderson e Zaccagni alle spalle di Immobile, in leggerissimo vantaggio su Castellanos. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani mattina.

Pubblicato il 15-05