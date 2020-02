Lazio, Gotti: "Può impensierire la Juventus. Giroud? Sarebbe stata una grande alternativa"

C'era anche Luca Gotti alla premiazione per la Panchina d'Oro. Il tecnico dell'Udinese, sconfitto ieri sera dall'Inter alla Dacia Arena, ha toccato ai microfoni dei giornalisti presenti a Coverciano diversi temi. Compresa la lotta per il primo posto: "Se l'Inter e la Lazio possono impensierire la Juventus? Si. E lo dice il campo. L'Inter sta trovando grande continuità di risultati e sono arrivati tre innesti di grande livello, che io conosco bene. Uno l'ho avuto (Moses, ndr) e due li ho visti da vicino. Probabilmente Conte ha bisogno di un po' di tempo per inserirli in un contesto collaudato e quando esprimeranno le loro qualità nel gruppo l'Inter potrà crescere ancora". Inter e Lazio sono state vicine in questa finestra di gennaio a Olivier Giroud: "Giroud nell'Inter sarebbe stato perfetto e assonante fin da subito. Giroud nella Lazio sarebbe stato alternativa di grande spessore, perché ha caratteristiche molto diverse da tutti gli attaccanti della Lazio. Imporrebbe delle linee diverse di gioco rispetto a tutti gli altri".

LAZIO, 30 MILIONI PER CREDERE ALLO SCUDETTO

LAZIO, IL COMMENTO DI DIACONALE SU GIROUD

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE