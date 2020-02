Serie A, Panchina d'oro a Gasperini: premiati anche Liverani e Mihajlovic

Un anno di complimenti e di risultati storici, ottenuti alla guida di una provinciale come l'Atalanta. L'unico fallimento è arrivato in finale di Coppa Italia contro la Lazio. Per il resto terzo posto, qualificazione in Champions League e successivo passaggio agli ottavi di finale. Gian Piero Gasperini ha vinto la 28ª edizione della Panchina d'oro - relativa alla stagione 2018/19 - con 22 voti, confermando dunque le previsioni della vigilia. Secondo posto per Sinisa Mihajlovic, subentrante a Pippo Inzaghi e autore di una seconda parte di campionato incredibile alla guida del Bologna. Al serbo, arrivato davanti ad Allegri (3°), è stato assegnato un premio speciale per il settore tecnico. L'ha ritirato per lui il ds dei rossoblu Bigon: "Sinisa è tornato in ospedale per le prove virali, voleva esserci, ci teneva molto” - ha detto il dirigente degli emiliani - “Il suo esempio nell'affrontare la sua battaglia ha dato forza a chi sta conducendo la sua stessa lotta. Con lui abbiamo toccato con mano quanto sia importante la figura di un allenatore in una squadra. Porto i ringraziamenti del mister a tutti. Il mio ringraziamento va allo staff di mister Mihajlovic: in queste difficoltà, loro hanno fatto un grandissimo lavoro" . Infine, Panchina d'argento per l'ottima annata in Serie B assegnata a Fabio Liverani.

L'ANGOLO TATTICO DI LAZIO - SPAL

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

TORNA ALLA HOMEPAGE