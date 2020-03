Lazio, Gregucci è diventato nonno: “Grazie agli eroi del sistema sanitario italiano”

Un grande sorriso in un momento difficile. E anche l'occasione, sfruttata a pieno, per ringraziare i medici e gli infermieri del nostro paese. Angelo Gregucci, storico ex difensore della Lazio, è appena diventato nonno. Lo ha annunciato lui stesso tramite Twitter: “Grazie a tutti gli eroi del sistema sanitario italiano siete il nostro orgoglio. Nel frattempo vorrei dirvi che sono diventato nonno". A lui e alla sua famiglia vanno i più sentiti auguri de Lalaziosiamonoi.it.

Grazie a tutti gli eroi del sistema sanitario italiano siete il nostro orgoglio. Nel frattempo vorrei dirvi che sono diventato nonno. — Angelo adamo (@AGregucci) March 13, 2020

