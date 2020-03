Lazio, scattano gli allenamenti casalinghi. E occhio alla dieta...

Tutti a casa. E' questa l'indicazione valida per tutti, anche per i giocatori della Lazio. Che passeranno i prossimi giorni nella propria abitazione, in attesa che il club permetta alla squadra di riprendere gli allenamenti: forse il 16 marzo, forse il 23, o addirittura ad inizio aprile. Nulla è escluso in questo momento. Nel frattempo però ogni calciatore dovrà seguire delle schede personalizzate per rimanere in forma.

ALLENAMENTI CASALINGHI: Si tratta di un allenamento che prevede per tutti un'ora di tapis roulant o, in alternativa, un circuito aerobico ad alta intensità. Come riporta il corrieredellosport.it, questo programma è stato organizzato proprio dal vice di Inzaghi, il professor Fabio Ripert. Finora c'è stata una risposta positiva da tutti i giocatori: è importante che questi allenamenti siano motivazionali, è vietato abbassare la concentrazione anche in questo periodo. Ultima raccomandazione: la dieta! Non sono permessi sgarri alimentari, l'alimentazione deve essere regolare e ancor più rigida del solito.

