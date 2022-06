Lazio, i tifosi in difesa dell'allenatore. E "colpa di Sarri" finisce in tendenza

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"La disfatta di Caporetto? Colpa di Sarri". E questo è solamente uno dei centinaia di messaggi che hanno fatto finire "colpa di Sarri" in tendenza su Twitter. Gli argomenti sono i più disparati e in tutte le occasioni viene chiamato in causa l'allenatore della Lazio. Al centro del discorso, ovviamente, il calciomercato, e determinate strategie della società per quanto riguarda i nuovi acquisti. In particolare, tutto nasce dal paragone fatto da un utente tra i profili accostati all'Inter - Lukaku e Dybala - a quelli del club biancoceleste. Di fronte a chi mette in discussione il tecnico, scaricando su di lui le responsabilità, i tifosi sono corsi in difesa di Sarri, ironizzandoci su. E allora: "La cena ancora non è pronta? Colpa di Sarri". O ancora: "Ho mal di denti? Colpa di Sarri". Dalle grandi tragedie della storia agli episodi di vita quotidiana: la serie di tweet, partita più di un'ora fa, non accenna a concludersi.

