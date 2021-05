Lazio, i tre punti con il Parma "per la Curva Nord" - VIDEO

"Fallo per la Curva Nord". Così recita un famosissimo coro del tifo laziale e così scrive la società biancoceleste su Twitter insieme alla pubblicazione del video in cui viene inquadrata la curva attualmente vuota, ma solitamente piena di supporters della Lazio. La squadra di Inzaghi deve conquistare i tre punti con il Parma per se stessa e quindi continuare a credere nel sogno Champions, ma anche e soprattutto per i propri tifosi che in questa stagione, seppur a distanza, non hanno mai smesso di sostenerla. Questo acadrà anche sabato, quando tutti i tifosi si incontreranno a Ponte Milvio per dare la carica ai giocatori prima del derby.