Lazio, la carica della Curva Nord in vista del derby - FOTO

Domani la Lazio scenderà in campo nel match in programma all'Olimpico contro il Parma. Il pensiero però è già al derby della Capitale che si disputerà nella serata di sabato. Come ogni partita importante la Curva Nord ha deciso di caricare la squadra invitando i supporters biancocelesti a Ponte Milvio prima della gara. Questo il comunicato: "Con la pioggia o con il sole la mia Lazio giocherà e poi dopo la partita tutti al pub! E' arrivato il derby laziali! Una partita che mai potrà essere come le altre, di fronte a noi ci sono i nemici di sempre! Appuntamento alle ore 15:00, pioggia o sole che sia, ci ritroveremo come sempre tutti a Ponte Milvio per stare vicino alla nostra Lazio. Ognuno porti una sciarpa o una bandiera per colorare la nostra piazza! Rendi forti i vecchi sogni perché questo nostro mondo non perda coraggio. Sveglia, sabato c'è il derby! Che nessuno si tiri indietro, non si ceda neanche di un metro. Ultras Lazio".

