Lazio, il comunicato degli UL: "Riempiamo l'Olimpico, contro un organo che..."

Mancano due giorni a Lazio - Porto, un nuovo appuntamento europeo a cui squadra e tifosi non intendono arrivare impreparati. Il popolo biancoceleste, anzi parte di questo, come noto è stato sanzionato dalla UEFA con la chiusura settori della Curva Nord (48AD, 48AS, 49AD, 48B, 49AS e 49B) a seguito dei cori razzisti e discriminatori ravvisati in occasione di Lazio-Nizza dello scorso 3 ottobre. Oggi il club ha diramato un comunicato ufficiale rendendo noti prezzi agevolati per chi vuole comunque assistere la gara da altri settori.

In serata, sul canale Instagram Voce della Nord è stato pubblicato questo comunicato ufficiale che invita tutti i tifosi a riempire lo stadio nei settori disponibili: "La UEFA tanto per cambiare ha ritenuto giusto infliggerci una condanna ingiusta, figlia di un'appartenenza che non abbiamo mai rinnegato. Di fronte alla problematica di una curva chiusa per metà abbiamo vagliato più soluzioni, optando per quella di riempire ogni altro settore dello Stadio Olimpico. Contro un organo che ci vorrebbe distante dalla nostra amata Lazio saremo cocciutamente al suo fianco! Vogliamo andare a vincere in Europa? Bene, dimostriamolo con l'ennesimo atto d'amore, sciarpa al collo e coloriamo ogni settore. Come popolo abbiamo subito un attacco vergognoso e gratuito, come popolo risponderemo ! Ultras Lazio - Tribuna Tevere".