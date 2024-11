Lazio, Curva Nord ridotta contro il Porto: ma il tifo c'è sempre. Le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

Due gare in 72 ore. Dopo il Cagliari la Lazio tornerà subito a lavorare sul campo per preparare la gara contro il Porto, valida per la quarta giornata di Europa League. Per l'occasione, dei settori della Curva Nord rimarranno chiusi (48AD, 48AS, 49AD, 48B, 49AS e 49B) per la squalifica ricevuta a seguito dei cori razzisti e discriminatori ravvisati in occasione di Lazio-Nizza dello scorso 3 ottobre. Il dato sui presenti, comunque, tocca quota 25mila: oltre ai 20mila abbonati per la competizione, infatti, sono stati venduti 5mila tagliandi.