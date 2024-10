La Lazio si stringe al dolore della famiglia di Flavio per la sua scomparsa e con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali ha espresso il proprio cordoglio. Questo il messaggio: "Claudio, Cristina, Enrico e tutti i tuoi amici della Società Sportiva Lazio, ti guardano volare in alto fiero come un’aquila nel cielo. Ciao Flavio!".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE