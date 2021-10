Lazio, il presidente di Binance: "Ottimo inizio per il Fan Token biancoceleste"

La Lazio continua a stupire. Dopo aver ufficializzato il nuovo sponsor Binance, la società inizia a mettere in cassaforte i primi grandi traguardi. Come già comunicato è stata messa a disposizione la piattaforma Fan Token della nuova partnership. Ecco che il presidente dell'azienda ha reso noto tramite il proprio account Twitter tutta la sua soddisfazione per il rendimento di questo servizio. Ecco cosa recita il post: "Nei primi 15 minuti di commercio, la Lazio ha effettuato degli scambi per oltre 150 milioni di dollari. C'è stato un aumento del prezzo di 22 volte rispetto a Launchpad, con una capitalizzazione di mercato vicina a $1 miliardo. È iniziato un nuovo capitolo, fan token".

