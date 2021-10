Lazio, ecco lo sponsor sulla maglia: tutti i dettagli - FOTO

La Lazio ha annunciato una nuova partnership pluriennale con Binance, piattaforma di scambio di criptovalute. Lo sponsor debutterà sulla maglia biancoceleste già a partire dal match contro l'Inter e l'accordo sarà valido per i prossimi due anni con opzione per il terzo. "La S.S. Lazio S.p.A. è lieta di annunciare un accordo di partnership con Binance, che diventa il nuovo Main Jersey Sponsor del Club. Binance è un ecosistema leader di blockchain e fornitore di infrastrutture per criptovalute, con milioni di utenti in tutto il mondo" - si legge nella nota del club - "La partnership tra Binance e Lazio come Main Jersey Sponsor ha una durata di due anni con opzione per un terzo anno, per un valore complessivo nel triennio, tra fisso e variabile, di oltre 30 milioni di euro. Il brand Binance debutterà sulla maglia della Lazio e in tutte le attività di comunicazione a partire dal prossimo match casalingo tra Lazio ed Inter". Anche il presidente Claudio Lotito si è espresso su questa partnership: “Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione internazionale, la partnership con Binance ci permetterà di estendere la nostra presenza digitale e connetterci con i tifosi e follower di tutto il mondo come mai prima d'ora”.

Tra i programmi anche la piattaforma Fan Token di Binance. Il token, si legge sul sito ufficiale di Binance, consente ai fan della Lazio di partecipare a sondaggi di voto di squadra, procurarsi oggetti da collezione digitali, acquistare NFT e godere di funzionalità di gamification legate ai premi dei fan o a grandi esperienze. I titolari del token Lazio possono ottenere vantaggi irripetibili interagendo con la SS Lazio sulla piattaforma Binance Fan Token, ottenendo merchandise firmato, un incontro e saluto con un giocatore, telefonate con i membri della squadra, un allenamento con la prima squadra, ecc.

Pubblicato il 13/10