Lazio, Immobile da record: eguagliato un primato della Serie A

Ciro Immobile non si ferma più. Il bomber biancoceleste è andato a segno anche a Marassi contro il Genoa ed è salito a quota 27 in campionato. Leader assoluto della classifica marcatori e della Scarpa d'Oro, l'attaccante biancoceleste ha eguagliato un nuovo record della Serie A. Il centravanti ha segnato 27 gol in 25 partite, record stabilito nel 1958/59 da Angelillo. Come sottolinea Lazio Page, Immobile ha fatto meglio di attaccanti come Borel, Meazza, Higuain e Vieri. Proprio il record di 36 reti stabilito dall'argentino nel 2015/16 è il prossimo obiettivo del numero 17 della Lazio. Di seguito la classifica marcatori storica della Serie A dopo 25 giornate:

27▪️Immobile 2019/20 27▪️Angelillo 1958/59

26▪️Borel 1933/34

25▪️Meazza 1929/30

24▪️Higuain 15/16

23▪️Vieri 2002/03 23▪️Nyers 1949/50 23▪️Altafini 1958/59 23▪️Guaita 34/35

22▪️Immobile 1917/18

CATALDI SI E' RIPRESO LA LAZIO

SERIE A, CLASSIFICA MARCATORI

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE