Serie A, classifica marcatori: Immobile primo e in doppia cifra

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Ciro Immobile arriva in doppia cifra. L'attaccante biancoceleste ha deciso il match di Firenze con un preciso colpo di testa e ha consolidato il primo posto nella classifica marcatori. Il bomber di Torre Annunziata spera di fare il tris dopo aver già vinto il titolo in due circostanze. Alle sue spalle, secondo posto per Muriel (a quota 8), autore di una tripletta nel 7-1 che l'Atalanta rifila all'Udinese. Seguono Berardi, Zapata e Lukaku (in rete contro il Parma) con 6 reti. Di seguito, ecco la top ten della classifica marcatori della Serie A, in tanti ancora coabitano nella stessa posizione.

1) C. Immobile (Lazio) 10

2) L.Muriel (Atalanta) 8

3) D. Berardi (Sassuolo) 6

3) D. Zapata (Atalanta) 6

3) R. Lukaku (Inter) 6

6) A. Belotti (Torino) 5

6) M. Mancosu (Lecce) 5

6) E. Dzeko (Roma) 5

9) A. Cornelius (Parma) 4

9) C. Ronaldo (Juventus) 4

9) A. Donnarumma (Brescia) 4

9) D. Mertens (Napoli) 4

9) A. Gomez (Atalanta) 4

9) C. Kouame (Genoa) 4

9) L. Martinez (Inter) 4

16) 3 gol. J. Correa (Lazio).

59) 1 gol: L. Alberto (Lazio), F. Caicedo (Lazio), A. Marusic (Lazio), S. Milinkovic Savic (Lazio), S. Radu (Lazio).

TORNA ALLA HOMEPAGE